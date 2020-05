Chris Froome over toekomst: “Ik moet met veel aspecten rekening houden” dinsdag 19 mei 2020 om 16:18

Koerst Chris Froome dit jaar nog voor Team Ineos? De viervoudig Tourwinnaar wil nog altijd niet reageren op de laatste geruchten, maar doorbreekt vandaag wel het stilzwijgen. Opvallend: Froome blijft in gesprek met La Gazzetta dello Sport schimmig over zijn toekomst.

Chris Froome vertrekt mogelijk halverwege dit seizoen bij Team Ineos, zo wist Cyclingnews vorige week te melden. De Brit wil dit jaar graag het kopmanschap in de Tour de France, maar gezien de concurrentie van Egan Bernal en Geraint Thomas binnen zijn eigen ploeg, bekijkt hij de mogelijkheden om deze zomer nog te vertrekken.

Twee ploegen zouden openstaan voor een tussentijdse komst van Froome. Zo werd Movistar in de wandelgangen genoemd als nieuwe eindbestemming, maar de Spaanse formatie ontkende afgelopen zondag dat de ronderenner dit seizoen nog de overstap maakt naar de ploeg. Froome rept zelf ook met geen woord over het team van Eusebio Unzué.

Over toekomst: “Volop bezig”

De 34-jarige coureur is wel druk bezig met zijn toekomst als wielrenner, zo vertelt hij aan La Gazzetta dello Sport. “Ik moet met veel aspecten rekening houden, ik ben nu volop bezig met dat proces. Ik zal de komende weken en maanden nieuwe stappen zetten”, aldus Froome, die zich verder op de vlakte houdt.

“Ik hoop tegen die tijd een duidelijker beeld te hebben van mijn toekomst. Dan zijn alle discussies voorbij en weten we waar we staan.” Eerder liet Team Ineos weten dat van een transfer van Froome tijdens het seizoen geen sprake is. “In 2020 blijft hij voor ons koersen.”