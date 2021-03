Chris Froome over Ronde van Catalonië: “Het was een zware week”

Chris Froome reed een anonieme Ronde van Catalonië in het tenue van Israel Start-Up Nation. De Brit bleek niet in staat om de beste klimmers te volgen en eindigde slechts als 81ste in het algemeen klassement. “Het was een zware week, maar ik voelde me wel steeds beter worden”, aldus de viervoudig Tourwinnaar.

De 35-jarige Froome probeert nog altijd terug te knokken na zijn zware crash in het Critérium du Dauphiné van 2019. In Catalonië bleek de ronderenner nog niet in staat om een vuist te maken, maar de Brit blijft optimistisch. “Het was een zware week, maar ik werd gedurende de ronde wel beter en beter. Dat geeft me vertrouwen voor de toekomst.”

Tour of the Alps

Froome zag verder een sterke ploeg aan het werk. “Het was fantastisch om te zien hoe alle jongens voor elkaar reden. Het is nog altijd een relatief nieuwe groep, maar we groeien al snel uit tot kameraden. Ik zal nu een paar dagen wat gas terugnemen en herstellen, om vervolgens via een trainingskamp naar de Tour of the Alps (19-23 april) te trekken.”

Froome wil dit jaar nog graag een gooi doen naar een vijfde Tourzege, zo liet hij begin februari nog weten. “Ik ben er zeker van dat het revalidatieproces nu achter me ligt. Gezien mijn data op de fiets, is mijn links-rechts balans nu dezelfde als voor de val, misschien zelfs wel beter. Dit geeft me erg veel vertrouwen.”