Chris Froome: “Ik ben er zeker van dat het revalidatieproces nu achter me ligt”

Chris Froome voelt zich nu pas echt volledig hersteld van zijn zware val in de Dauphiné, een jaar en acht maanden geleden. De viervoudige Tourwinnaar bereidde zich de afgelopen maanden in Californië voor op het nieuwe seizoen. De UAE Tour wordt zijn eerste koers.

Froome heeft de winterperiode in Californië doorgebracht, waar hij zijn trainingen op de weg met oefeningen in het Red Bull Athlete Performance Center combineerde. Na afgelopen seizoen bleek namelijk dat de spieren in zijn rechterdijbeen als gevolg van zijn val in de Dauphiné zwakker waren dan normaal. “We merken nu dat er weer balans is en ik werk er hard aan om dat zo te houden. Intussen verleg ik de focus alweer meer naar de fiets, liet de Britse renner weten op de website van Red Bull.

Twee maanden lang werkte hij een revalidatieprogramma af in het sportcentrum in Santa Monica, waarbij extra nadruk lag op de beenoefeningen. “Ik ben er zeker van dat het revalidatieproces nu achter me ligt. Wel zal dit altijd een zwakke plek zijn waar ik tot het einde van mijn carrière aan moet blijven werken. Maar gezien mijn data op de fiets, is mijn links-rechts balans nu dezelfde als voor de val, misschien zelfs wel beter. Dit geeft me erg veel vertrouwen”, aldus de viervoudige Tourwinnaar.

Olympische Spelen

De UAE Tour, die op zondag 21 februari van start gaat, wordt de eerste koers van Froome sinds zijn overstap van INEOS Grenadiers naar Israel Start-Up Nation. De 35-jarige Brit legt de lat hoog voor het nieuwe seizoen. Hij wil een gooi doen naar een vijfde Tourzege, maar heeft ook zijn oog laten vallen op de Olympische Spelen. “Ik zou graag naar de Spelen gaan, al hangt dat natuurlijk af van de selectie. Ook is de sport de afgelopen twee jaar aanzienlijk veranderd en breken veel sterke jonge renners door. Het wordt moeilijk, maar ik kijk ernaar uit.”