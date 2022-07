Chris Froome over prachtzege Hugo Houle: “Geweldige ploegmaat die zich altijd wegcijfert”

Video

Chris Froome vindt dat Hugo Houle, zijn ploegmaat bij Israel-Premier Tech, de overwinning in de zestiende rit van de Tour de France honderd procent heeft verdiend. Dat vertelde de Brit na de rit in gesprek met de verzamelde media, waaronder WielerFlits.

“Het was een geweldige dag voor de ploeg. Dat we een etappezege hadden, was al geweldig. Om er nu twee te hebben, maakt me sprakeloos. We hadden ons niet meer kunnen wensen”, vertelde de viervoudige Tourwinnaar, die zelf op ruim acht minuten achterstand over de finish kwam, in een groep met onder anderen Enric Mas en Thibaut Pinot. De Brit is ondertussen de top-25 van het algemeen klassement binnengedrongen.

Volgens Froome is dit de grootste dag in de carrière van zijn ploeggenoot Houle. “Hugo is een geweldige ploeggenoot. Hij is echt heel onzelfzuchtig. Niets is teveel voor hem en hij is er altijd klaar voor. Het is echt een taaie. Iedereen in de ontsnapping had gezegd dat Woods onze beste troef was. Hugo pakte echter een gat en ging solo. Het is een geweldige tijdrijder en kon zijn voorsprong vasthouden. Hij verdiende deze overwinning 100%.”