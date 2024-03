vrijdag 8 maart 2024 om 09:31

Chris Froome loopt dan toch breuk op bij val in Tirreno-Adriatico

Chris Froome komt vanmiddag aan de start van de eerste bergrit in Tirreno-Adriatico. De viervoudige Tourwinnaar van Israel-Premier Tech kampt met een breuk in zijn scaphoïd.

Froome kwam al in de tweede etappe van de Italiaanse rittenkoers ten val. Een röntgenfoto bracht in eerste instantie geen breuken aan het licht, waardoor Froome zijn weg verderzette in de derde en vierde rit.

Pas na etappe vier was er ruimte voor aanvullend onderzoek, in de vorm van een MRI-scan. Die toonde wel een breuk in het handbeentje. Froome gaat nu in zijn thuisregio een specialist consulteren, die het herstellingsplan moet opstellen en bepalen of een operatie noodzakelijk is.

Tirreno-Adriatico was voor Froome zijn tweede rittenkoers van het seizoen na de Tour du Rwanda. Ook op Afrikaanse bodem kon hij geen potten breken.