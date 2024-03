woensdag 6 maart 2024 om 09:55

Chris Froome komt met de schrik vrij na val in Tirreno-Adriatico

Chris Froome kan opgelucht ademhalen: de 38-jarige coureur heeft geen breuken of andere ernstige blessures overgehouden aan zijn val in de tweede etappe van Tirreno-Adriatico. Dat heeft zijn ploeg Israel-Premier Tech laten weten op X.

De ervaren ronderenner kwam dinsdag in de finale van de tweede rit van Tirreno-Adriatico ten val. Froome – in 2013, 2015, 2016 én 2017 winnaar van de Tour de France – bleek zich flink te hebben bezeerd, maar slaagde er wel in om de finish te bereiken in Follonica.

Froome werd na de rit echter wel naar het ziekenhuis gebracht voor een medische controle. De ploeg maakte zich vooral zorgen over zijn linkerpols, maar er kwamen uiteindelijk geen breuken aan het licht.

De in Kenia geboren Brit zal vandaag dan ook gewoon aan de start verschijnen van de derde etappe van de Italiaanse rittenkoers, met finish in Gualdo Tadino. Israel-Premier Tech zal zijn fysieke situatie de komende dagen wel nauwlettend in de gaten houden.

Tourselectie

Voor Froome is Tirreno-Adriatico pas zijn tweede wedstrijd van het seizoen, nadat hij vorige maand in actie kwam in Tour du Rwanda. De gewezen kampioen heeft dit jaar nog een duidelijk doel voor ogen: Froome hoopt in de zomer deel uit te maken van de Tourselectie van Israel-Premier Tech.