woensdag 6 december 2023 om 09:44

Chris Froome is van plan om een wieleracademie te openen in Kenia

Chris Froome staat de komende twee seizoenen nog onder contract bij Israel-Premier Tech, maar de viervoudig Tourwinnaar denkt ook al na over zijn leven na zijn wielercarrière. De Brit is van plan om een eigen wieleracademie te openen in Kenia, zo laat hij weten in de Geraint Thomas Cycling Club Podcast.

Froome heeft de Britse nationaliteit, maar werd 38 jaar geleden geboren in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Froome bracht de eerste jaren van zijn leven door in het Afrikaanse land en heeft nog altijd een bijzondere band met Kenia. De coureur wil in de toekomst graag zijn steentje bijdragen aan de ontwikkeling van Afrikaans wielertalent, en wil dit doen door middel van een eigen academie.

“Ik speelde al langer met het idee om een academie op te richten en ik denk dat nu – aan het einde van mijn carrière – het juiste moment is om het ook op te starten. Het idee is om een Chris Froome Cycling Academy uit de grond te stampen in Kenia, op de flanken van Mount Kenya (met zijn 5.199 meter na de Kilimanjaro de hoogste berg van Afrika, red.) op 2.000 meter hoogte.”

Kenianen zijn dominant als het gaat om hardlopen op de midden- en lange afstand, maar er heerst (nog geen) geen wielercultuur. “Het was voor beloftevolle Keniaanse atleten lange tijd niet mogelijk om aan fietsen te komen. Er wordt in Kenia op dit moment dan ook nauwelijks gekoerst. Wielerkleding is er niet te koop en er zijn geen trainingsfaciliteiten. Er is gewoon totaal geen structuur”, schetst Froome.

Meerdere initiatieven

Maar daar wil de winnaar van de Tour de France in 2013, 2015, 2016 en 2017 dus verandering in brengen met een eigen wieleracademie. Froome is zeker niet de eerste die met een dergelijk idee op de proppen komt. INEOS Grenadiers, de voormalige ploeg van Froome, gaat ook een wieleracademie oprichten in Kenia. Dit doet de Britse formatie samen met de Keniaanse marathonloper Eliud Kipchoge.

De wieleracademie zal in Kaptagat, waar ook de atletiekacademie van Kipchoge ligt, worden gebouwd. En dan is er nog een project genaamd Team Amani. Drijvende kracht achter het initiatief is Mikel Delagrange. Met Team Amani wil hij Afrikanen een podium bieden om hun talenten te etaleren, en zo kansen te creëren in Kenia, Oeganda en Rwanda.

Froome juicht dergelijke initiatieven alleen maar toe. “Ik denk echt dat we binnen tien tot vijftien jaar een doorbraak zullen krijgen vanuit Oost-Afrika, te vergelijken met die in Colombia. Er zullen veel Oost-Afrikaanse renners doorbreken op het hoogste wielerniveau, daar ben ik heilig van overtuigd.”