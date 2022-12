INEOS Grenadiers richt wieleracademie op in Kenia

INEOS Grenadiers gaat een wieleracademie oprichten in Kenia. Dat doen ze samen met de Keniaanse marathonloper Eliud Kipchoge. “We willen het wielertalent in Afrika de kans geven om zich te ontwikkelen.”

De wieleracademie zal in Kaptagat, waar ook de atletiekacademie van Kipchoge ligt, opgericht worden. De gloednieuwe academie zal geleid worden door Valentijn Trouw, de Nederlandse sportcöordinator van INEOS. “De wieleracademie past echt in onze regio”, vertelde Kipchoge aan Sporza.”Er is hier veel talent en de academie biedt kansen om die talenten verder te ontwikkelen. Zo kunnen ze stappen zetten richting de top van het wielrennen.”

“We weten allemaal dat er veel talent is in Afrika, dat is dit jaar opnieuw bevestigd”, verwijst ploegbaas Dave Brailsford naar de prestaties van Biniam Girmay. De Eritreeër won in 2022 Gent-Wevelgem en een rit in de Ronde van Italië, twee indrukwekkende prestaties.