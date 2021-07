Chris Froome: “Ik hoop in de tweede helft van de Tour meer te laten zien”

Voor Chris Froome staat de Tour de France nu nog in het teken van overleven, na een zware valpartij op de eerste dag richting Landerneau, maar de Brit boekt naar eigen zeggen wel progressie. “Ik hoop in de tweede helft van de Tour meer te laten zien”, vertelde de Brit ons voor de start van rit tien.

De viervoudige Tourwinnaar kijkt allereerst nog even terug op de eerste week. “De eerste Tourweek was echt brutal. Dat is niet echt kenmerkend voor de Tour. Natuurlijk, elke ronde is stressvol, maar de voorbije week had meer iets weg van een Giro-start of een klassiekerweek”, aldus Froome, die momenteel 153ste staat in het algemeen klassement, op bijna twee uur van leider Tadej Pogačar.

De grote vraag is of we de renner van Israel Start-Up Nation de komende dagen nog eens in de aanval mogen verwachten. Woensdag trekken de renners tweemaal over de gevreesde Mont Ventoux, een beklimming die onlosmakelijk is verbonden met Froome. “Ik hou natuurlijk gemengde gevoelens over aan de Ventoux. Ik won er in 2013, maar beleefde in 2016 ook stresserende momenten.”

“Het is al een overwinning om hier te zijn”

“De Ventoux maakt natuurlijk wel deel uit van de Tour. Het is een van de meest iconische beklimmingen.” De inmiddels 36-jarige Froome denkt echter nog niet meteen aan een mogelijke ritzege op de Ventoux. “Ik bekijk het echt dag per dag. Ik wil eerst vandaag goed doorkomen. Het is al een overwinning om hier te zijn. Het is vooral belangrijk om tijdens deze Tour koersritme op te doen.”

“Ik ben nog altijd wel behoorlijk gebutst na mijn val, maar ik voel wel dat het elke dag beter gaat. Ik hoop in de tweede helft van de Tour nog meer te bewerkstelligen. Maar ik wil vooral Parijs halen.”