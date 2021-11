Chris Froome had last van Bilharzia: “Maar hij is inmiddels weer hersteld”

Chris Froome kende een tegenvallend eerste seizoen voor Israel Start-Up Nation, maar volgens teambaas Sylvan Adams is er een logische verklaring. De viervoudig Tourwinnaar bleek namelijk Bilharzia, een parasitaire wormziekte, onder de leden te hebben.

Na de Tour de France werd duidelijk dat Froome leed aan Bilharzia, ook wel bekend als Schistosomiasis. Dit is een parasitaire wormziekte die vaak wordt opgelopen door zwemmen of pootje baden in tropisch zoet oppervlakte water. Het is niet de eerste keer dat Froome last heeft van Schistosomiasis. Eerder in zijn carrière werd het ook al bij hem geconstateerd, maar de Brit wist uiteindelijk weer volledig op te knappen.

Antibioticakuur

“Chris was volledig geblokkeerd tijdens de voorbije Tour”, begint Adams in gesprek met Velonews. “Hij vertelde me dat hij bezig was aan zijn moeilijkste Tour en dat hij enorm veel energie gebruikte.” Froome voelt zich na een antibioticakuur echter weer een stuk beter. “Hij is nu weer hersteld en kende een goed einde van het seizoen. Zijn cijfers verbeterden en we geloven dat we volgend jaar weer de oude Chris zullen zien in de grote rondes.”

Ook Froome heeft, ondanks enkele magere jaren, nog altijd geloof in eigen kunnen. “Na wat ik allemaal heb meegemaakt, is er geen garantie dat ik nog voor een vijfde keer de Tour kan winnen. Het is en blijft echter wel mijn doel. En of het nu in 2022, 2023 of 2024 is… Ik blijf er net zolang naar toewerken totdat blijkt dat het niet meer mogelijk is. Ik zit nog steeds in mijn revalidatieproces. Ik zie perspectief, ook al is er nog een lange weg te gaan”, klonk het eind oktober.