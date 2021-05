Chris Froome haalt uit naar critici: “Ik ga niet zomaar de handdoek gooien”

Chris Froome heeft dit seizoen nog niet kunnen imponeren in het tenue van Israel Start-Up Nation en de vraag is of de Britse ronderenner ooit nog zal terugkeren op zijn oude niveau. De viervoudig Tourwinnaar is echter niet van plan om het bijltje erbij neer te gooien en reageert getergd op alle kritiek.

Sinds zijn zware val in het Critérium du Dauphiné van 2019 probeert Froome weer op zijn oude niveau te komen, maar de inmiddels 35-jarige klimmer koerst ook dit seizoen weer in de achterhoede. “Ik krijg de laatste tijd op social veel reacties van mensen die zeggen dat ik moet stoppen. Dat ik klaar ben en nooit meer op topniveau zal terugkeren.”

“Ik moet daar gewoon om lachten, aangezien deze mensen echt niet weten hoe ernstig mijn blessures waren en van hoe ver ik moest komen om überhaupt weer profrenner te worden. Deze mensen kennen me ook duidelijk niet als persoon. Ik ga niet zomaar de handdoek gooien”, laat Froome weten in een korte video op Twitter.

“Ik weet dat ik nog veel werk voor de boeg heb, maar dat is juist een drijfveer en het haalt me ’s ochtends uit bed. Hoe meer kritiek ik te verduren krijg, hoe groter de motivatie is om nog meer te doen”, aldus Froome. De Brit hoopt zich via een hoogtestage en het Critérium du Dauphiné klaar te stomen voor de komende Ronde van Frankrijk.