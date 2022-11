Chris Froome gelooft nog altijd in vijfde Tourzege: “Droom is nooit weggeweest”

Chris Froome gelooft nog altijd dat hij op zijn oude niveau terug kan keren en voor de vijfde keer de Tour de France op zijn naam kan schrijven. De viervoudig Tourwinnaar van Israel-Premier Tech kwam niet meer in de buurt van zijn oude vorm na een zware val tijdens het Criterium du Dauhpiné in juni 2019, waarbij hij meerdere botbreuken opliep. “Dit was het eerste seizoen dat ik geen last meer had van mijn crash in 2019”, liet hij optekenen door onder meer Het Nieuwsblad.

Froom gaf ook aan zich er bewust van te zijn dat deze droom nog ver weg is. “Ik weet dat ik eerst andere stappen moet zetten voordat ik me daarop kan richten. Voor ik me weer kan focussen op een doel als het klassement in de Tour, moet ik eerst op zijn minst een paar kleinere doelen proberen te winnen, zoals etappekoersen van een week”, aldus de Brit, die zich met een nieuwe Tourzege bij een illuster rijtje zou voegen met Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault en Miguel Indurain.

Volgens de in Kenia geboren renner zal zijn droom afhangen van de kwaliteit van zijn voorbereiding. “Het is vooral zaak een ononderbroken periode te hebben van trainen en koersen zonder gehinderd te worden door ziekte en blessure. Als ik daarin slaag, heb ik goede hoop dat ik kan terugkeren naar dat niveau”, aldus Froome, die vorig jaar de Tour moest verlaten met een coronabesmetting. “Ik ben astmatisch en het sloeg hard toe. Het was de eerste keer dat ik het had, maar de rest van het seizoen viel daardoor in het water.”

Voordat hij de Tour moest verlaten liet hij nog een glimp van zijn oude vorm zien door derde te worden op Alpe d’Huez, maar daarna kwam Froome opnieuw in een vormdip terecht. “Eigenlijk was mijn hoofddoel de Vuelta. Ik gebruikte de Tour als opstap. In de opbouw naar de Tour en tijdens de Tour voelde ik me weer mezelf, alsof ik op het juiste pad was”, zei de 37-jarige renner.