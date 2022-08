‘Chris Froome en Michael Woods hersteld van COVID en klaar voor Vuelta’

Chris Froome en Michael Woods zouden hersteld zijn van hun COVID-besmetting, die ze tijdens de Tour hebben opgelopen. VeloNews meldt dat beide renners namens Israel-Premier Tech zullen deelnemen aan de Vuelta a España.

Zowel Froome als Woods moesten opgeven in de Tour de France door een besmetting van het coronavirus. Woods kon niet meer van start gaan in de laatste etappe, moest opgeven na etappe zeventien. Beide coureurs kwamen ook een keer relatief dicht bij de zege in Frankrijk. Ex-winnaar van de Vuelta a España Froome werd derde op Alpe d’Huez, Canadees Woods moest in Foix alleen ploegmaat Hugo Houle en Valentin Madouas voor zich laten.

Door hun coronabesmetting hebben ze geen wedstrijden meer gereden na de Tour, maar nu zijn ze volgens VeloNews toegevoegd aan de selectie van Israel-Premier Tech voor de Ronde van Spanje. Wat hun rol zal zijn in de ploeg, is nog niet bekend. De Vuelta gaat volgende week vrijdag van start met een ploegentijdrit in Utrecht.

