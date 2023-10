dinsdag 10 oktober 2023 om 12:19

Chris Froome blijft bij Israel-Premier Tech in 2024: “Tour de France wordt het grote doel”

Chris Froome denkt nog niet aan stoppen. De Brit zal in 2024 voor Israel-Premier Tech blijven rijden en wil opnieuw deelnemen aan de Tour de France. Dat vertelde hij tijdens de Tour of Hainan aan Flobikes.

“Het is een moeilijk jaar voor me geweest”, keek Froome allereerst terug op 2023. “Ik heb hard gewerkt om de Tour te halen. Toen ik niet in de selectie zat, moest ik me wat herpakken.”

Inmiddels is dat gelukt. “Ik heb wat aanpassingen gedaan aan mijn fietspositie. Die was behoorlijk anders dan mijn vorige positie, bij Sky en INEOS. Ik voel me nu veel beter op de fiets. (…) Ik had last van mijn onderrug in aanloop naar de Tour. Ik ben erachter gekomen dat dit kwam door hoe ik op mijn fiets zat. Op een of andere manier is de positie veranderd toen ik van het ene team naar het andere ging.”

Tour de France 2024

Israel-Premier Tech haalde Chris Froome binnen met een miljoenencontract voor 2021, 2022 en 2023. Het contract van de 38-jarige renner loopt eind dit seizoen af. Sylvan Adams, de eigenaar van de ploeg, gaf deze zomer kritiek op de viervoudig Tourwinnaar, maar liet tegelijk weten dat Froome zijn contract mag verlengen als hij dat wil. “Hij heeft geen vijfjarig contract, maar het kan aangevuld worden als Chris dat wil”, zei Adams destijds. En Froome wil blijven, bevestigt de viervoudig Tourwinnaar in gesprek met FloBikes. “Ik geniet nog van het fietsen en het onderdeel zijn van de koers. Ik heb geen intenties om te stoppen.”

Volgend jaar wil hij opnieuw in de Tourploeg van Israel-Premier Tech zitten. “Dat wordt mijn focus voor volgend jaar. Ik wil een goede opbouw hebben en van de Tour mijn grote doel maken”, aldus Froome, die meer rittenkoersen van een week wil rijden in aanloop naar de Ronde van Frankrijk. “Misschien blijf ik wat meer weg van de eendaagse wedstrijden. Ik denk dat het een goede test voor me zal zijn om meerdaagse koersen te rijden met opeenvolgende bergritten.”