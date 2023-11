woensdag 29 november 2023 om 08:59

Chris Froome begint ‘iets later’ aan nieuwe wielerseizoen

Chris Froome zal iets later beginnen aan zijn zestiende wielerseizoen bij de profs. Dat heeft Kjell Carlström, de algemeen manager van Israel-Premier Tech, laten weten aan wielerwebsite GCN.

De inmiddels 38-jarige Froome begon dit jaar al vroeg aan zijn wielercampagne. De Britse ronderenner, in 2013, 2015, 2016 én 2017 winnaar van de Tour de France, werkte in januari in de Tour Down Under (17-22 januari) al zijn eerste wedstrijdkilometers af van 2023.

Froome kwam afgelopen seizoen – mede door blessureleed en zijn niet-selectie voor de Tour de France – overigens maar tot 39 koersdagen. De Brit zal het komend seizoen anders aanpakken en begint volgens Carlström ‘iets later dan normaal’ aan zijn wielercampagne.

Spanningen

Froome heeft nog een contract tot eind 2025 bij Israel-Premier Tech, maar van een gelukkig huwelijk lijkt toch niet echt sprake. Zo was Sylvan Adams, de grote baas van Israel-Premier Tech, eerder deze maand niet mals voor de gewezen veelwinnaar. Begin november kwam het vreemde nieuws naar buiten dat Chris Froome jarenlang met een verkeerde fietspositie had rondgereden.

“Klinkt het logisch dat iemand die zeven grote rondes heeft gewonnen, beweert dat zijn zadelpositie een centimeter afwijkt of wat hij dan ook zegt? Klinkt dat geloofwaardig voor iemand die niet eens op de laatste beklimmingen, maar op een van de eerste beklimmingen wordt gelost? Hij kan praten over zijn fietspositie tot de koeien thuiskomen, dat gaat hem nog steeds geen selectie voor een grote ronde opleveren”, is Adams duidelijk.