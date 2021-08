Chloe Hosking heeft de slotetappe in de Ladies Tour of Norway op haar naam geschreven. De renster van Trek-Segafredo was in Halden na een rit van 141,6 kilometer de sterkste in de massasprint. De Australische klopte Coryn Rivera (Team DSM) en Chiara Consonni (Valcar).

Annemiek van Vleuten verdedigde haar gisteren veroverde leiderstrui met verve en verzekerde zich van de eindoverwinning. Zij volgt op de erelijst Marianne Vos op, die in 2019 de laatste editie wist te winnen.