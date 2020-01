Chloe Hosking opent Women’s Tour Down Under met sprintzege donderdag 16 januari 2020 om 08:14

De openingsrit van de Women’s Tour Down Under is gewonnen door Chloe Hosking. De rappe Australische van de Rally-ploeg was in de massasprint verreweg de snelste. Hosking versloeg Lotta Henttala en Matilda Raynolds met ruim verschil en is de eerste leidster.

Diep in de finale van de 116 kilometer lange etappe naar Macclesfield was het nog alles behalve zeker dat het een massasprint werd. Team Sunweb en Trek-Segafredo namen de leiding in de achtervolging op een vluchter, Brodie Chapman van FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope. Haar voorsprong was veertien kilometer voor het einde nog twee minuten.

Chloe Hosking takes out the opening stage in emphatic fashion 💪#tourdownunder pic.twitter.com/AHg8WpY2q5 — 7Sport (@7Sport) January 16, 2020

Pas in de slotkilometer werd Chapman in de kraag gegrepen, waarna de sprint in gang werd getrokken. De Finse Henttala (die we ook nog kennen onder haar meisjesnaam Lotta Lepistö) ging vroeg aan, maar werd in de laatste meters duidelijk geklopt door Hosking. Haar voorsprong in het klassement bedraagt nu vier seconden op Henttala.

Vrijdag gaat de Women’s Tour Down Under (2.Pro) verder met een golvende etappe van 114,9 kilometer naar Birdwood. De ronde duurt tot en met zondag.