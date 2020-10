Chloé Dygert verlaat ziekenhuis, een week na zware val tijdens WK tijdrijden vrijdag 2 oktober 2020 om 11:40

Chloé Dygert heeft een week na haar zware valpartij tijdens het WK tijdrijden het ziekenhuis van Bologna mogen verlaten. De Amerikaanse renster keert nu terug naar huis om daar verder te werken aan haar herstel.

Dygert leek een week geleden op weg naar een tweede opeenvolgende wereldtitel in het tijdrijden, maar de Amerikaanse zag haar kansen in rook opgaan vanwege een zware crash na het eerste tussenpunt. Ze verloor in een korte afdaling de controle over haar fiets en vloog op hoge snelheid over de vangrail.

Dygert bleek niet meer in staat om nog op te krabbelen en haar tijdrit te vervolgen. Ze werd uiteindelijk afgevoerd naar het ziekenhuis van Bologna, waar ze ook werd geopereerd. Al snel bleek dat de renster geen carrière bedreigende blessures had overgehouden aan haar valpartij.

“Ik ben nu klaar om thuis mijn revalidatie te beginnen”

“We weten wel zeker dat Chloé, met haar vastberadenheid, al snel weer op de fiets zal kruipen”, zo liet de Amerikaanse wielerbond weten na de crash. Dygert zal nu in de Verenigde-Staten verder herstellen. “Het zijn lastige dagen geweest, maar ik ben nu klaar om thuis mijn revalidatie te beginnen”, zo laat ze weten.

“Ik wil iedereen in Italië bedanken voor de geweldige verzorging. Ik dank ook iedereen voor de steunbetuigingen die ik mocht ontvangen.”