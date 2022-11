Chloé Dygert succesvol behandeld aan hartritmestoornissen

Chloé Dygert is onlangs succesvol behandeld aan hartritmestoornissen. Dat heeft de Amerikaanse laten weten via social media. De 25-jarige Dygert kreeg de laatste tijd steeds vaker last van abnormale hartkloppingen en besloot dan ook onder het mes te gaan.

De oud-wereldkampioene in het tijdrijden doet op Instagram haar verhaal. “Het was een vervelende kwaal, maar niet levensbedreigend. Het begon in 2015 en ik had er jaarlijks één of twee keer last van, maar het kwam de voorbije twee maanden maar liefst vijf keer voor. De laatste keer liep mijn hartslag tijdens een eenvoudige duurtraining op tot 219 slagen per minuut en moest ik onderweg stoppen om het weer onder controle te krijgen.”

Ablatie

“Mijn grote angst is dat het een keer zal gebeuren tijdens een wedstrijd en dus hebben we besloten om het aan te pakken.” Dygert ging dus onder het mes en er werd een zogeheten ablatie ((het wegbranden van cellen in de hartwand om hartritmestoornissen te behandelen) uitgevoerd. Inmiddels is de Amerikaanse weer aan het trainen. “Ik kon vijf dagen na mijn operatie weer op de fiets kruipen. Ik had slechts één kleine hapering in de hartslag op dag vijf.”

De renster van Canyon-SRAM heeft al flink wat pech gekend in haar carrière. In 2020 reed ze een sterke WK-tijdrit, totdat ze zeer hard ten val kwam en tegen een vangrail knalde. Na een lange revalidatie kon ze weer op de fiets kruipen, maar ook het seizoen in 2022 was niet al te succesvol. Zo kreeg ze te maken met het Epstein-Barr virus, waardoor ze lang buiten strijd was. Zodoende reed Dygert in 2022 maar één koers op de weg. Aan het einde van dat seizoen werd ze geopereerd, met als doel weer helemaal pijnvrij te zijn in 2023