zaterdag 14 oktober 2023 om 08:37

Chiara Consonni slaat dubbelslag in laatste rit Tour of Chongming Island

Chiara Consonni heeft de derde etappe van Tour of Chongming Island gewonnen. De renster van UAE Team ADQ klopte Daria Pikulik en Martina Fidanza in een massasprint. Door haar zege is Consonni ook de eindwinnares van de Chinese etappekoers.

De derde rit van de Tour of Chongming was een echte biljartvlakke etappe. De rit was 112,3 kilometer lang en had zo goed als geen hindernissen. Er ontstond geen vroege vlucht, waardoor het wachten was tot de finale voor wat animo.

Hier en daar kwam er wel een demarrage, maar de sprintersploegen neutraliseerden telkens alle pogingen. Zo konden we ons opmaken voor een derde sprint in China. In de laatste kilometers waren het de vrouwen van Human Powered Health en FDJ-SUEZ die het initiatief namen.

Dubbelslag voor Consonni

Het was echter Chiara Consonni die als eerste begon te sprinten. De Italiaanse kwam er goed uit, maar kreeg wel flink wat tegenstand. Consonni kon echter nipt standhouden en pakte zo niet alleen de ritzege, maar ook de eindzege. Daria Pikulik en Martina Fidanza moesten vrede nemen met de tweede en derde plaats.