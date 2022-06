Chiara Consonni maakt favorietenrol waar in SPAR Flandres Diamond Tour

De SPAR Flandres Diamond Tour is gewonnen door Chiara Consonni. Na 136,6 kilometer kwam het in het Vlaamse Nijlen aan op een massasprint, waarin de Italiaanse zich de snelste toonde. Consonni volgt Lorena Wiebes op als winnares.

Elf rondes van ruim twaalf kilometer, dat stond de rensters te wachten in de SPAR Flandres Diamond Tour. Het parcours was biljartvlak, maar elk rondje bevatte wel twee kasseienstroken, die kort na elkaar kwamen. Wellicht dat hier verschil gemaakt kon worden.

Het peloton bleef in het eerste deel van de koers gesloten. Er waren wel wat uitvalspogingen, maar niemand reed echt ver weg. Onder anderen Lieke Nooijen (Parkhotel Valkenburg) probeerde het in haar eentje, later zagen we ook een solo van Olha Kulynych (Bingoal Casino-Chevalmeire-Van Eyck Sport). Tevergeefs, want ze werden beiden snel weer ingerekend.

Alvarado in de aanval

Later in de wedstrijd zagen we meer aanvallen. De meest kansrijke kopgroep bestond uit drie rensters: Svenja Betz (IBCT), Alison Avoine (St Michel – Auber93 WE) én veldrijdster Ceylin del Carmen Alvarado (Plantur-Pura). Het drietal liep nooit heel ver weg, zo’n halve minuut, maar met de kwaliteit van voren moesten de sprintersploegen toch op hun hoede zijn. Bij Valcar-Travel & Service begrepen ze dat, en dus begonnen zij de koers te controleren in dienst van de snelle Chiara Consonni.

Aan het begin van de slotronde kwam alles dan ook weer bij elkaar. We konden ons op gaan maken voor een massasprint. Daarin werd Consonni uitgeleide gedaan door haar ploeggenote Ilaria Sanguineti, die gisteren zegevierde in Dwars door het Hageland. Consonni maakte het werk van Sanguineti en de rest van haar team vervolgens vakkundig af.