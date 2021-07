Cherel rijdt in Clásica San Sebastián eerste wedstrijdkilometers van het seizoen

Acht maanden nadat hij door een loslopende hond ten val kwam, mag Mikaël Cherel weer denken aan het opspelden van een rugnummer. De Fransman van AG2R Citroën zal op 31 juli tijdens de Clásica San Sebastián zijn eerste wedstrijdkilometers van het seizoen afwerken.

De 35-jarige Cherel was op 24 november 2020 in het Zuid-Franse Cagnes-sur-Mer aan het trainen, toen hij hard ten val kwam. Het ongeval werd veroorzaakt door een hond die was ontsnapt aan zijn baasje. Cherel brak bij zijn buiteling zijn rechtersleutelbeen op twee plaatsen en ook twee ribben. Daarnaast liep hij een klaplong op. Op maandag 1 maart mocht hij zijn wegtraining hervatten.

Toch liet een rentree zeer lang op zich wachten, maar nu is Cherel dan eindelijk weer wedstrijdfit. De ervaren klimmer hoeft zich overigens geen zorgen te maken over zijn toekomst, aangezien hij nog een doorlopend contract (tot eind 2022) heeft bij AG2R Citroën. De Franse formatie heeft nog meer goed nieuws, want Cherel is niet de enige renner die weer terugkeert in het peloton.

Ziekenboeg stroomt leeg

Ook François Bidard zal in de Clásica San Sebastián weer op de fiets kruipen, nadat hij in de Giro d’Italia zijn sleutelbeen brak. Clément Venturini is, nadat hij in het Critérium du Dauphiné een knieblessure opliep, eveneens weer klaar om te koersen. De rappe Venturini staat op de startlijst van de Tour de l’Ain (29-31 juli), net als Nans Peters, die al vroeg moest opgeven in de Tour France.

Tot slot is ook Ben Gastauer verlost van zijn zadelproblemen. De Luxemburger, die sinds de Ronde van het Baskenland uit de roulatie was, zal in de Ronde van Polen (9-15 augustus) weer de nodige wedstrijdkilometers afwerken.