Chaves kampt met schouderblessure, hersenschudding voor Shaw

Na de veertiende etappe van de Tour de France ging het vooral over de strijd tussen Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar, maar de rit naar Morzine werd ook ontsierd door de nodige valpartijen. Meerdere gehavende renners moesten de Tour verlaten: zo verloor EF Education-EasyPost – met Esteban Chaves en James Shaw – zelfs twee coureurs.

Chaves moest al vroeg in de veertiende etappe van de Tour de France opgeven. De Colombiaans kampioen, uitkomend voor EF Education-EasyPost, was in de openingsfase van de bergrit naar Morzine betrokken bij een massale valpartij. Hij ging na de neutralisatie nog wel verder, maar moest snel opgeven. De 33-jarige klimmer blijkt last te hebben van een schouderblessure.

En daar bleef het niet bij voor EF Education-EasyPost, want in de afdaling van de Col de Saxel ging ook James Shaw onderuit. De Brit had na zijn val hulp nodig van de koersdokter en bleek niet in staat om zijn weg te vervolgen. In dezelfde bocht kwam overigens ook Romain Bardet ten val. De Franse klimmer van Team DSM kon eveneens niet verder en moest met een hersenschudding de strijd staken.

Ook Shaw – die bezig was aan een goede Tour met ereplaatsen in Cauterets (5e) en op de Grand Colombier (7e) – heeft last van een hersenschudding. “Esteban en James zullen pas naar huis reizen als de teamdokters groen licht geven. Er volgt eerst nog een medische evaluatie”, laat het geplaagde EF Education-EasyPost weten via social media.