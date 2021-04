Chaves grijpt net naast ritzege: “Ik wilde vandaag alles geven”

Esteban Chaves is terug van weggeweest. De immer goedlachse Colombiaan won al een etappe in de Ronde van Catalonië en leek vandaag ook even op weg naar een ritzege in de Ronde van het Baskenland. De vierde etappe duurde echter 100 meter te lang voor Chaves.

In de vierde etappe van Gasteiz naar Hondarribia kregen de renners de beklimming van Erlaitz (3,8 km aan 10,6%) voor de wielen geschoven. Chaves besloot twee keer te versnellen uit de groep der favorieten en na zijn tweede demarrage ontstond er een interessante vluchtgroep van in totaal zes sterke klimmers.

Chaves kreeg in de laatste kilometers naar finishplaats Hondarribia het gezelschap van Brandon McNulty, Emanuel Buchmann, Ion Izagirre, Pello Bilbao en Jonas Vingegaard. De Colombiaan kon naar eigen zeggen niet vertrouwen op zijn spurt en besloot in de laatste kilometer een alles-of-niets aanval te ondernemen.

Motivatie

Heel even leek Chavito op weg naar de ritzege, aangezien de achtervolgers even naar elkaar keken. “Ik probeerde in de finale te anticiperen, maar ik werd nog gepasseerd met nog 100 meter te gaan”, zo liet hij na afloop weten aan Ciclismointernacional. “Ik wilde vandaag alles geven, aangezien dit een beetje een thuisetappe is.”

De inmiddels 31-jarige renner van Team BikeExchange woonde vroeger enkele jaren in de omgeving van Hondarribia. “Ik heb enorm veel tijd doorgebracht in de omgeving van Gipuzkoa, met name in Oyarzun. Ik wilde vandaag mijn beste beentje voorzetten”, besluit Chaves, die uiteindelijk als zesde over de streep kwam. De ritzege ging naar Ion Izagirre.