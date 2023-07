Charlotte Kool verslaat Lucinda Brand nipt in proloog Baloise Ladies Tour

De proloog van de Baloise Ladies Tour is op naam gekomen van Charlotte Kool. Lucinda Brand kwam net tekort en moest genoegen nemen met de tweede plaats, de Zweedse Jenny Rissveds werd derde. Kool is ook de eerste leidster.

De Baloise Ladies Tour begon woensdag avond in Nederland. Vlissingen was het decor van een proloog van 2,6 kilometer. Op het vlakke, maar winderige traject zette Charlotte Kool al snel een zeer scherpe tijd neer: drie minuten en zes seconden. Lucinda Brand, die ook in de beginfase startte, kwam heel dicht bij de toptied. Ze hoefde slechts enkele honderdsten van een seconde toe te geven. De rensters die daarna hun rit aflegden, kwamen echter niet in de buurt van Kool.

Het gevaar kon enkel nog komen van Emma Norsgaard en Brodie Chapman, die bij de laatste starters waren. Norsgaard klokte een prima tijd, maar kwam niet in de buurt van Kool. Ze zou zesde worden. Chapman reed al vroeg in haar rit lek en verloor veel tijd. Kool ging er dus met de zege vandoor.