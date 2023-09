dinsdag 5 september 2023 om 20:54

Charlotte Kool na proloogzege in Simac Ladies Tour: “Perfecte voorbereiding met het team gehad”

Charlotte Kool sloeg dinsdagmiddag toe in de proloog van de Simac Ladies Tour. Na afloop legt de jonge Nederlandse sprinter uit waarom haar overwinning echt een zege van de ploeg is.

“We hebben in de voorbereiding alles perfect gedaan. Het was echt een teamprestatie, het hele jaar bereiden wij ons voor op dit soort prologen en tijdritten. Vandaag hebben Kelvin (Dekker, red.) en Albert (Timmer, red.) feedback gegeven over de bochten en het parcours. De rest van de staf heeft heeft alles voor de proloog voor ons voorbereid en de cooling-down geregeld.”

“Dit is een hele mooie zege voor het team en ik ben zelf blij om weer eens te winnen na een maand niet gekoerst te hebben”, eindigt ze. “Deze wedstrijd kun je op geen betere manier beginnen.”