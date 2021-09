Charlotte Kool juicht in GP d’Isbergues voor vrouwen

De winst in de Grand Prix d’Isbergues voor vrouwen is gegaan naar Charlotte Kool. De 22-jarige Nederlandse van NXTG Racing ging na een koers van 116 kilometer met de zege aan de haal in een massasprint.

Charlotte Kool wist in de straten van Isbergues de Italiaanse Elisa Balsamo van Valcar-Travel & Service te verslaan. De derde plaats was voor Amber van der Hulst, de 21-jarige sprintster van Parkhotel Valkenburg. Op de erelijst voegt Kool zich in een rijtje met Christine Majerus (2019) en Chloe Hosking (2020).

Voor Kool, die volgend jaar uitkomt voor de vrouwenploeg van Team DSM, is het alweer haar tweede overwinning van dit seizoen. De talentvolle renster van NXTG wist eerder al de tweede etappe van de Baloise Ladies Tour te winnen. Ook toen verwees ze Balsamo naar de tweede plaats.