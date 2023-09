Julian Dubbeld • vrijdag 8 september 2023 om 16:32

Charlotte Kool is Lorena Wiebes de baas in Simac Ladies Tour, Lotte Kopecky blijft leider

De derde rit in de Simac Ladies Tour is gewonnen door Charlotte Kool. In Lelystad bleef de renster van Team dsm-firmenich Lorena Wiebes voor in een massasprint. Lotte Kopecky behield de leiding in de Nederlandse rittenkoers.

Een dag na de machtsgreep van Kopecky op Belgische bodem ging de Simac Ladies Tour weer verder in Nederland. In Flevoland kreeg het peloton de laatste vlakke etappe van deze week voorgeschoteld. De rest van het weekend koersen de vrouwen namelijk in Limburg en in de omgeving van Arnhem.

Vlucht krijgt zeven minuten, maar kan sprint niet voorkomen

De derde etappe kenmerkte zich door een vlucht met drie renners die de gehele dag vooruitreed. Anneke Dijkstra, Scarlett Souren en Julie Sap zouden er na de start in Emmeloord vandoor gaan en dik 110 kilometer met zijn drieën voor het peloton rijden. Hun maximale voorsprong was ruim zeven minuten.

Kans op de ritzege zouden de drie rensters vooraan echter niet maken, aangezien SD Worx en Team dsm-firmenich elkaar vonden in de achtervolging op Dijkstra, Souren en Sap. In de laatste twintig kilometer werd de vlucht van de dag ingerekend en werd helemaal duidelijk dat er gesprint ging worden.

De bekende sprintersploegen brachten uiteindelijk hun sprinters in positie. In Lelystad ging Anna Henderson de sprint aan, maar zij geraakte ingesloten en zou geen rol van betekenis meer spelen in de sprint. Wiebes ging daarna op kop, maar zij werd uiteindelijk nog gepasseerd door Kool. Zodoende werd de sprintster van SD Worx voor de tweede keer deze ronde geklopt.