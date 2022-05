Charlotte Kool en Pfeiffer Georgi verlengen bij Team DSM

Charlotte Kool en de Britse Pfeiffer Georgi hebben hun verbintenis met Team DSM verlengd. Kool, eerder deze maand winnares van de GP Eco-Struct, tekende bij tot eind 2024, Georgi tot en met 2025. Zaterdag kondigde de vrouwenploeg al aan dat de Française Juliette Labous tot eind 2024 bij het team blijft.

Kool is aan haar eerste seizoen bezig bij Team DSM. De 23-jarige Nederlandse vervulde in haar wedstrijden vooral de rol van leadout, maar beschikt zelf ook over een goed eindschot. Ze won vorige week zaterdag in het Belgische Wichelen de GP Eco-Struct. Verder reed ze naar de zesde plaats in de Drentse Acht van Westerveld en eindigde ze als tiende in de Scheldeprijs, waar haar ploeggenote Lorena Wiebes de overwinning pakte.

Kool is erg blij dat ze haar contract met nog eens twee seizoenen kon verlengen. “In de afgelopen maanden ben ik erachter gekomen dat dit team nog beter bij me past dan ik van tevoren al dacht en ik voel me hier thuis. Ik kan niet wachten om mezelf te blijven ontwikkelen en sterker en beter te worden. Als we blijven werken zoals we nu doen, dan hoop ik dat we in de toekomst samen nog veel kunnen vieren en ik zou hier graag de best mogelijke sprinter worden.”

Pfeiffer Georgi is pas 21 jaar, maar is wel al bezig aan haar vierde seizoen bij Team DSM. In 2021 was de Britse de beste jongere in de Simac Ladies Tour, schreef ze de La Choralis Fourmies op haar naam en werd ze Brits nationaal kampioene op de weg. Dit seizoen verzamelde ze al top 10-klasseringen in de Omloop van het Hageland, Dwars door Vlaanderen, Parijs-Roubaix, waar ze negende werd, en de GP Eco-Struct.