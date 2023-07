Charlotte Kool baalt als een stekker: “Gemiste kans”

Charlotte Kool zag haar ploeg dsm-firmenich verantwoordelijkheid nemen in de finale van de derde rit in de Tour de France, maar kwam niet verder dan een zevende plek. De jonge sprintster raakte ingesloten en baalde na afloop van de rit flink.

“We wilden voor de overwinning gaan vandaag”, doet de teleurgestelde Kool haar verhaal. “Het team had echt vertrouwen in een goede afloop, daarom namen we onze verantwoordelijkheid terwijl andere ploegen dat niet deden. Dat is de reden waarom ik nu zo teleurgesteld ben.”

“We gingen misschien wat vroeg, maar in de laatste bocht zat ik in een perfecte positie. Ik liet mezelf van achter verrassen toen anderen begonnen aan hun sprint. Er was geen ruimte meer, waardoor ik ingesloten raakte. Echt een gemiste kans.”

Sprinting is about winning and when you can’t sprint for victory, it’s a huge disappointment. Thanks to the girls for taking their responsability and make it possible to take back the escapee. My mistake at the end! #TDFF2023 pic.twitter.com/ILpitShF1w

— Charlotte Kool (@charlotte_kool) July 25, 2023