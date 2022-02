Chantal van den Broek-Blaak stopt toch niet en tekent twee jaar bij

Het wielerseizoen 2022 zou de laatste zijn in de wielercarrière van Chantal van den Broek-Blaak. De wereldkampioene van 2017 is namelijk teruggekomen op die beslissing. Sterker nog: ze heeft haar aflopende contract zelfs met twee jaar verlengd. De 32-jarige Zuid-Hollandse blijft nu tot eind 2024 bij SD Worx. Haar ploeg heeft dat tijdens een perspresentatie bekendgemaakt.

Wel heeft Van den Broek-Blaak aangegeven dat ze door haar kinderwens mogelijk een periode niet actief kan zijn. “In eerste instantie hadden we gehoopt dat Chantal dit jaar de Tour de France nog zou rijden”, geeft sportief manager Danny Stam van Team SD Worx aan. “We waren dan ook verrast, maar tevens ook superblij met haar voorstel om door te gaan tot eind 2024.”

“Binnen het team is zij van grote waarde”, vindt Stam. “Er zijn maar weinig rensters van haar kaliber te vinden. Daarnaast denkt ze continue in het belang van de ploeg, waardoor ze van heel grote waarde is. Vorig jaar wist ze nog knap Strade Bianche te winnen, wat aangeeft op welk hoog niveau zij nog presteert. Dat Chantal een kinderwens heeft respecteren. Het is ook weer een uitdaging om haar daarna op niveau te krijgen.”

Coronapauze deed Blaak besluiten te stoppen

Chantal Blaak maakte tijdens de coronapauze in 2020 de keuze om na het komende seizoen te stoppen met fietsen. “Mijn leven zag er op dat moment heel anders uit. Mijn man had een burn out. Dat was een lastige tijd, want ik wilde er voor hem zijn en tegelijkertijd ook zo goed mogelijk blijven trainen en koersen. Ik besefte dat familie en gezondheid veel belangrijker zijn dan wat dan ook. En sport stelt dan ineens niets meer voor. Ik heb toen besloten om een punt achter mijn wielercarrière te zetten.”

Haar man is intussen hersteld en daardoor is ook de rust in hun leven teruggekeerd. “Ik merk nu dat ik nog niet klaar ben met de sport. Ik hou van sport, ik vind het koersen nog leuk, ik kan het nog opbrengen en ik ben nog op een goed niveau. De eerste keer een Tour de France Femmes is bijzonder en die wil ik graag meemaken. Alleen ik had steeds meer het gevoel dat ik er eigenlijk helemaal nog niet klaar mee was. Ook de mensen die dicht bij mij staan begonnen het te merken.”

Kinderwens

Toch zorgde haar kinderwens voor twijfels, geeft ze nog mee. “Mijn man gaf toen aan dat het in deze tijd niet raar is om topsport te bedrijven in een periode dat je zwanger hoopt te worden. Na lang nadenken, want deze beslissing is niet van de een op de andere dag gemaakt, zijn we met dit verhaal naar de ploeg gegaan en hebben open en eerlijk verteld hoe wij erin staan.”

“De teamleiding sprak daarna vertrouwen uit en zonder twijfel lieten ze weten dat ze ons willen steunen”, vertelt Van den Broek-Blaak enthousiast. “We zien wel hoe het loopt, want niets is vanzelfsprekend. Maar mochten we gezegend zijn met een zwangerschap, dan steunt het team mij voor 100%. Dus ik heb mijn handtekening gezet, als wielrenster tot 31 december 2024.”