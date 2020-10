Chantal van den Broek-Blaak: “Het was alles of niets vandaag”

Voor Chantal van den Broek-Blaak ging een langgekoesterde wens in vervulling met haar zege in de Ronde van Vlaanderen. Op de Oude Kwaremont ging ze er solo vandoor en vervolgens wist ze haar voorsprong vast te houden. “Het was alles of niets vandaag.”

“Ik probeerde het al eerder op de Kruisberg (op 25 km van de streep, red)”, blikte ze terug. “Toen Annemiek eroverheen klapte zat ik eigenlijk best wel kapot. Maar ik keek om me heen en iederéén was kapot. Het was niet per se de bedoeling om het nog een keer te proberen op de Kwaremont, maar toen ik om me heen keek dacht ik dat dát misschien wel het moment was.”

Op de Oude Kwaremont, met nog zeventien kilometer te gaan, ging ze er dan alleen vandoor. “We zaten daar op dat moment nog met zijn vieren van de ploeg bij, dus dan kunnen we het spel ook gewoon spelen. Als je dan voorop rijdt, kun je maar een ding doen en dat is zo hard mogelijk blijven rijden.”

Back-up

Bovenaan de Paterberg, de laatste klim, begon ze erin te geloven. “Ik hoorde dat ik Anna en Amy achter me had zitten, dus dan weet je gewoon dat die zo’n goede back-up geven dat het voor mij alleen maar zo hard mogelijk doorrammen is. En als ik dan teruggepakt word, dan heb je hen nog. Wat dat te gaat hebben we het spel heel goed kunnen spelen.”

“Anna zei gisteren in de meeting al ‘Meiden, ik ben hier voor jullie’. We hebben met Jolien, Amy en mij natuurlijk ook een heel sterk blok. Dan weet je ook wel dat je het moet gaan doen.” Met haar zege bezorgt Van den Broek-Blaak, die donderdag 32 jaar wordt, zichzelf alvast een mooi cadeau. “Ik ben heel blij dat ik hier als eerste over de streep mocht komen. Hier heb ik voor getraind.”