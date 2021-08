Chantal van den Broek-Blaak: “Eindzege geeft veel vertrouwen voor EK, WK en Roubaix”

Chantal van den Broek-Blaak was vanzelfsprekend heel blij met haar eindzege in de Simac Ladies Tour, vijf jaar nadat ze de voorganger van deze wedstrijd, de Boels Ladies Tour, al een keer achter haar naam had gezet.

Van den Broek-Blaak sloeg haar beslissende slag in de vierde etappe naar Sweikhuizen. Van de kopgroep die daar ging strijden om de etappezege was de Nederlandse van SD Worx de best geklasseerde renster, waarna ze de gele trui overnam van Marlen Reusser. Vervolgens stelde ze gisteren in de slotrit rond Arnhem haar eindzege veilig. “De laatste rit was erg zwaar. Het was een slopend rondje en we waren nog maar met z’n vieren om de wedstrijd te controleren.”

De regen maakte het nog eens extra lastig, vertelde ze verder. “We zijn tot het uiterste moeten gaan, maar zijn in onze opdracht geslaagd. Dit is een gave overwinning; een bevestiging van mijn huidige vorm, waar ik de afgelopen weken hard aan heb gewerkt.”

Vertrouwen

Voor Van den Broek-Blaak breekt nu een belangrijke periode aan met het EK wielrennen in Italië (op 11 september), het WK in Vlaanderen (25 september) en Parijs-Roubaix (2 oktober). “Deze eindzege geeft veel vertrouwen voor deze wedstrijden. Al zie ik deze overwinning ook als een hoofdprijs”, zei ze tot slot.