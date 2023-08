Champoussin boekt eerste zege voor Arkéa-Samsic: “Ik pakte de sprint goed aan”

Bijna twee jaar lang stond hij droog, maar deze zondag was het weer eens raak voor Clément Champoussin. De Fransman schreef de slotrit van de Arctic Race of Norway op zijn naam en boekte zo zijn eerste zege in de kleuren van Arkéa-Samsic. “Het is geweldig om vandaag te winnen”, zegt hij op de site van zijn ploeg.

“Vooral vanwege al het werk dat de ploeg erin heeft gestoken en het feit dat mijn ploeggenoten de hele dag voor me reden”, vervolgt Champoussin. In een sprint van een uitgedund peloton bleek hij over het sterkste eindschot te beschikken. “Ik pakte de sprint goed aan. Vanwege de tegenwind bleef ik lang in de slipstream om er op het laatste moment nog uit te komen.”

“Ik ben blij om voor het eerst te winnen voor Arkéa-Samsic”, aldus de 25-jarige renner, die afgelopen winter de overstap maakte van AG2R Citroën. Voor die laatste ploeg wist hij in september 2021 een rit in de Vuelta a España te winnen. Dat was lang de laatste zege op zijn palmares. Tot nu dus. “Dit is een beloning voor al het werk dat mijn ploeggenoten hebben gedaan deze week”, sluit hij af.

