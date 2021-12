Challenge Mallorca openbaart deelnemersveld, BEAT enige Nederlandse ploeg

De organisatie van de Challenge Mallorca heeft de deelnemende ploegen bekendgemaakt. Van 26 tot en met 30 januari staan er op het grootste eiland van de Balearen vijf eendagskoersen op het programma, waaraan de verschillende ploegen met een wisselende selectiesamenstelling aan het vertrek kunnen staan.

Tot en met 2009 werd er ook een klassement opgemaakt met renners die alle koersen verreden hadden. Voor de laatste Nederlandse winnaar van een van de eendagskoersen, moeten we terug naar 2006. Toen won het vermaarde toptalent Thomas Dekker de Trofeo Pollença. Voor de laatste Belgische zege hoeven we veel minder ver terug, want in 2019 won Tim Wellens voor de derde keer op rij de Trofeo de Tramuntana. Dit jaar doet zijn ploeg Lotto Soudal niet mee. Ook Jumbo-Visma is niet van de partij, evenals Quick-Step-Alpha Vinyl.

De Challenge Mallorca bestaat dit jaar voor het eerst sinds 2011 weer uit vijf koersen: Trofeo Calvià, Trofeo Serra de Tramuntana, Trofeo Pollença, Trofeo Alcúdia en de Trofeo Playa de Palma. Vorig jaar werden de wedstrijden in mei verreden door toedoen van de maatregelen op de coronapandemie in januari. Toen stonden er vier Trofeo’s op de kalender, te weten die van Calvià, Serra de Tramuntana en Alcúdia, alsmede de Trofeo Port d’Andratx-Mirador des Colomer. Die werden respectievelijk gewonnen door Ryan Gibbons, Jésus Herrada, André Greipel en Winner Anacona.

Deelnemersveld Challenge Mallorca 2022

WorldTour

AG2R Citroën

BikeExchange-Jayco

BORA-hansgrohe

Cofidis

Intermarché-Wanty Gobert

Israel Start-Up Nation

Movistar

UAE Emirates

ProTeams

Arkéa Samsic

Bardiani-CSF-Faizanè

Burgos-BH

Caja Rural-Seguros RGA

Drone Hopper-Androni Giocattoli

EOLO-Kometa

Euskaltel-Euskadi

Kern Pharma

Sport Vlaanderen-Baloise

Continental-teams

BEAT Cycling

Electro Hiper Europa

Global 6

Java Kiwi Atlántico

Manuela Fundación

Minerva Cycling

Work Service Vitalcare Vega