Chad Haga vertrekt na acht jaar bij Team DSM

Chad Haga vertrekt na dit seizoen bij Team DSM. De 33-jarige Amerikaan kwam de afgelopen acht seizoenen uit voor de Duitse ploeg met Nederlandse roots. “Nu is het tijd om mijzelf uit te dagen in een nieuwe ploeg”, aldus Haga op sociale media.

Haga beleefde in zijn tijd bij Giant-Shimano, waar hij in 2014 debuteerde in de WorldTour, Team Sunweb en Team DSM de nodige hoogtepunten. Zo won hij onder meer de afsluitende tijdrit in de Giro d’Italia van 2019. “En ik kon mijn ploeggenoten helpen aan zeges in onder meer Milaan-San Remo, de Giro d’Italia, de GP Québec en de GP Montréal. En ik pakte zelf ook een overwinning”, vertelt hij.

In zijn bericht blikt Haga ook terug op het zware trainingsongeval met de ploeg begin 2016, waarbij hij zwaar gewond in zijn gezicht raakte. “Maar in al die jaren ben ik ook getrouwd, heb ik mijn vader verloren aan kanker, werd ik zelf vader en werd ik steeds meer gewoon met Europa dan ik ook had gedacht”, schrijft Haga.

Voor welke ploeg de Amerikaan volgend jaar uitkomt, zal snel bekendgemaakt worden. “Maar voor nu ik wil Team DSM bedanken voor acht onvergetelijke jaren.”