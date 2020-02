Ceylin del Carmen Alvarado: “Zou graag naar de Spelen van 2024 gaan” maandag 10 februari 2020 om 14:06

Over vier jaar uitkomen op de Olympische Spelen van Parijs. Ceylin del Carmen Alvarado, sinds vorige week de wereldkampioene veldrijden, heeft daar wel oren naar. Dat moet dan wel op de mountainbike gebeuren, want veldrijden is geen olympische sport.

“De olympische droom heb ik zeker”, vertelt Alvarado in een interview met Sporza. “Veel mensen hebben me gevraagd naar de Spelen van dit jaar. Maar in het veldrijden kan ik sowieso niet naar de Spelen, want het is geen olympische sport. Op de weg zit ik niet in een groot team en zal het niet lukken. Op de mountainbike kom ik pas sinds twee jaar kijken, dus heb ik de punten er niet voor.”

De volgende mogelijkheid doet zich voor in 2024, als de Spelen in Parijs gehouden worden. “Ik zou daar heel graag naartoe willen en ik denk dat die mogelijkheid er ook zeker wel inzit.” Hoewel het evenement pas over vier jaar wordt gehouden, is ze nu al begonnen met het proberen waar te maken van die droom. “Het is een vierjarig stappenplan”, zegt de Nederlandse. “Het is op de lange termijn, maar dan moet ik me daar nu al wel mee bezig houden.”

Mountainbike

Daarvoor moet ze gaan investeren in het mountainbiken door in de zomer mee te doen aan de grote wedstrijden. “Het is een sport die wat op het veldrijden lijkt. Offroad, maar tegelijkertijd ook totaal verschillend. Het was voor mij in het begin heel erg wennen. Het is een andere techniek, een andere duur, een andere inspanning, maar het heeft me ook zeker wel geholpen om sterker te worden in het veld.”