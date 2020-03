Ceylin del Carmen Alvarado richt zich op WK Mountainbike: “Doel is top-15” donderdag 26 maart 2020 om 19:11

Ceylin del Carmen Alvarado mag zich sinds 1 februari de beste veldrijdster van de wereld noemen, maar de Rotterdamse met Dominicaanse roots zal zich ook meer en meer op het mountainbiken gaan richten. “Ik wil graag naar de Olympische Spelen van 2024.”

De 21-jarige Alvarado was vorig jaar ook al te bewonderen op de mountainbike, maar de renster van Alpecin-Fenix wil meer. “Het plan is om nog meer aan mountainbiken te doen met het oog op de Spelen. Ik moet eerst nog veel ervaring opdoen.” Zo moet Alvarado nog veel aan haar techniek schaven.

“Mijn techniek op de mountainbike is nog niet erg goed. Verder is mijn startpositie niet al te best. Ik wil daarom graag meer UCI-punten sprokkelen tijdens wedstrijden. Ik moet nog altijd beter worden.” Alvarado hoopt over vier jaar deel te nemen aan de Spelen, maar eerst wil ze presteren tijdens de wereldkampioenschappen in het Duitse Albstadt.

Alvarado blaast echter niet te hoog van de toren. “Het doel is om in de top-15 te eindigen.” Alvarado vertelde eerder al over de verschillen tussen mountainbiken en veldrijden. “Het lijkt op veldrijden, namelijk offroad, maar tegelijkertijd is het ook totaal verschillend. Het was voor mij in het begin heel erg wennen.”

“Het is een andere techniek, een andere duur, een andere inspanning, maar het heeft me ook zeker wel geholpen om sterker te worden in het veld.”