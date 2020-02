Ceylin del Carmen Alvarado pakt het meeste prijzengeld van allemaal maandag 17 februari 2020 om 12:19

Het crossseizoen 2019-2020 heeft Ceylin del Carmen Alvarado geen windeieren gelegd. Ze reed meer prijzengeld bij elkaar dan Eli Iserbyt, die bij de mannen de meeste winstpremies opstreek.

Alvarado verdiende met haar prestaties op het WK, in de klassementsproeven en andere crossen 126.870 euro, berekende Het Nieuwsblad. Zo werd ze wereldkampioene in Dübendorf, won ze de Superprestige en DVV Verzekeringen Trofee en werd ze tweede in de Wereldbeker. In totaal won de renster vijftien crossen bij de elites dit seizoen.

Eli Iserbyt pakte de meeste winstpremies bij de mannen met een totaal van 108.380 euro, maar bleef daarmee 18.490 euro achter bij Alvarado. Mathieu van der Poel won van de 25 wedstrijden waaraan hij deelnam er 24, maar bleef qua prijzengeld ‘steken’ op 66.000 euro. Vergeleken bij de andere crossers reed hij een pak minder wedstrijden.

Mooi bedrag

“Zo, dat is een mooi bedrag”, reageerde Alvarado toen ze geconfronteerd werd met haar prijzengeld. “Ik had er zelf geen idee van. Het is natuurlijk ook het eerste jaar dat ik zoveel win. Voor mij is mijn prijzengeld hoger dan mijn loon en startgeld. In totale verdienste komen wij niet in de buurt van de mannen, maar heel fijn dat we toch met zo’n bedrag naar huis mogen.”

Hoewel de prijzengelden grotendeels zijn gelijkgesteld tussen de mannen en de vrouwen, is er nog wel een aanzienlijk verschil tussen de lonen en de startgelden.