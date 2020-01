Ceylin del Carmen Alvarado voert UCI-ranking aan woensdag 8 januari 2020 om 08:53

Ceylin del Carmen Alvarado voert deze week voor het eerst in haar carrière de UCI-ranking in het veldrijden aan. Zij neemt de koppositie over van Annemarie Worst. Alpecin-Fenix staat daardoor aan de leiding bij zowel de mannen als de vrouwen.

Bij de mannen blijft de top tien ongewijzigd. Van der Poel won afgelopen weekend net als vorig jaar in Gullegem en Brussel. Toon Aerts (die afgelopen week niet in actie kwam) blijft op gepaste afstand tweede, voor Eli Iserbyt.

UCI-ranking Veldrijden Elite mannen 7-1-2019

1. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) 2360 pt

2. Toon Aerts (Telenet Baloise Lions) 2294 pt

3. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal) 1781 pt

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal) 1701 pt

5. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) 1602 pt

6. Lars van der Haar (Telenet Baloise Lions) 1560 pt

7. Quinten Hermans (Tormans) 1487 pt

8. Corné van Kessel (Tormans) 1262 pt

9. Gianni Vermeersch (Creafin-Fristads) 1126 pt

10. Felipe Orts (Teika-Gsport-BH) 1109 pt

Volledige ranking mannen

Bij de dames wisselen Alvarado en Worst elkaar af. De renster van Alpecin-Fenix heeft dankzij haar overwinningen in Gullegem en Brussel nu een voorsprong van 58 punten. Aniek van Alphen duikt (mede dankzij haar winst in Troyes) de top 50 binnen en is daardoor voor het eerst startgerechtigd in een wereldbekerwedstrijd.

UCI-ranking Veldrijden Elite vrouwen 7-1-2019

1. Ceylin del Carmen Alvarado (Alpecin-Fenix) 1927 pt

2. Annemarie Worst (777) 1869 pt

3. Sanne Cant (IKO-Crelan) 1601 pt

4. Lucinda Brand (Telenet Baloise Lions) 1580 pt

5. Maghalie Rochette 1306 pt

6. Yara Kastelin (777) 1203 pt

7. Inge van der Heijden (CCC-Liv) 1184 pt

8. Katherine Compton 1098 pt

9. Katerina Nash 1058 pt

10. Marianne Vos (CCC-Liv) 1030 pt

Volledige ranking vrouwen