Ceylin del Carmen Alvarado na “beste wedstrijd van het seizoen”: “Geen idee wat het verschil maakte”

Ceylin del Carmen Alvarado reed vandaag naar eigen zeggen haar beste wedstrijd van het seizoen. Waar deze prestatie ineens weer vandaan kwam, weet ze na afloop niet een, twee, drie uit te leggen: “Ik heb geen idee wat het verschil maakte.”

“Ik ben gisteren zelf iets later naar bed gegaan”, gaat ze verder. “Maar ik had er echt zin in en voelde me okee, misschien dat de anderen ook iets minder waren door het nieuwe jaar. Ik ben heel blij, want ik heb me echt vermaakt. Het was lang geleden dat ik zo veel plezier heb gehad.”

Wat we vanaf nu kunnen verwachten van de Nederlands kampioene? “Geen idee, ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd. Vandaag ging het heel goed. Hopelijk kan ik dit doortrekken.”