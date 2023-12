vrijdag 1 december 2023 om 20:10

Ceylin del Carmen Alvarado moet crossweekend overslaan door ziekte

Ceylin del Carmen Alvarado zal dit weekend niet in actie komen. De Nederlandse veldrijdster is ziek en voelt zich niet fit genoeg om te starten in Boom en Flamanville. Dat heeft Alpecin-Deceuninck, haar ploeg, laten weten in een persbericht.

De 25-jarige Alvarado is bijzonder goed bezig aan het seizoen. Ze reed dit seizoen al elf wedstrijden, maar nog nooit viel ze buiten het podium. Vijf keer stond ze op het hoogste schavotje. Door die sterke prestaties staat ze aan de leiding van zowel de Superprestige als de Wereldbeker.

De ziekte van Alvarado zorgt er dus voor dat ze haar leidersplaatsen niet zal kunnen verdedigen dit weekend.