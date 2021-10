Ceylin del Carmen Alvarado meteen derde bij comeback: “Mag niet klagen”

Ceylin del Carmen Alvarado kende zondag een succesvolle comeback in het veld. De veldrijdster van Alpecin-Fenix eindigde als derde in de Wereldbeker Zonhoven, nadat ze op de derde rij gestart was en wat problemen kende in de openingsfase. “Onderweg vroeg ik mij af: Wat als ik op de eerste rij had gestaan?”, zegt ze na afloop.

“Ik moest mezelf even testen, en op wat voor een manier…”, kan Alvarado lachen na haar derde plaats. “Het was heel zwaar. Ik had mijn start een beetje gemist, dus het was echt een inhaalrace en op dit parcours is het heel erg zwaar.”

De opmars van Alvarado strandde op de derde plaats, want Denise Betsema (eerste) en Lucinda Brand (tweede) reden te ver voor haar uit. “Ik mag niet klagen, en ik ben zeker tevreden met vandaag”, vindt ze. “Het verschil met Brand was niet veel. Op de eerste rij had ik wat langer meegedaan, maar nu moest ik van achteren terugkomen. We zien volgende week wel.”

De Europese kampioene rolde een groot deel van de concurrentie op gedurende de wedstrijd, maar dat kostte veel krachten. “Het was zwaar om ze eraf te rijden”, zegt Alvarado. De laatste renster die ze inhaalde was Puck Pieterse. Het werd een vermakelijk gevecht. “Puck bood nog wat weerstand, maar ik was wel iets sterker.”

Lucinda Brand: “Denise pakte elke ronde meer dan vijf seconden”

De tweede plaats was dus voor wereldkampioene Brand. “Ik ben heel blij hoe ik heb kunnen rijden. Ik had een goede start en kon in mijn ritme blijven, maar Denise was veel te sterk. Zij pakte elke ronde vijf à tien seconden, dus ik wist dat het lastig werd. Zij wint verdiend en ik ben blij met de tweede plek”, reageert ze.

Brand vond het zwaar om na de drukke VS-reis nu een dubbel weekend af te werken. “Het is even zorgen dat ik een week echt kan trainen. Dat is er na Amerika niet echt van gekomen”, geeft ze aan. Zaterdag werd ze vijfde in Ruddervoorde. “Toen was ik al blij dat ik mee kon doen voor het podium.”