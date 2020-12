Ceylin del Carmen Alvarado: “Er zit nog wat rek in”

Ceylin del Carmen Alvarado kwam in de Superprestige van Gavere tekort om mee te doen voor de zege. De wereldkampioene kon Lucinda Brand en Denise Betsema niet volgen en werd derde op 34 seconden van winnares Brand. “Ik mag wel tevreden zijn”, zegt Alvarado na afloop.

“Lucinda en Denise waren bergop net wat te sterk”, blikt de wereldkampioen van Alpecin-Fenix. “Ik liep op bepaalde stukken wel in, maar daarna liepen zij bergop weer uit. Ik hing een beetje aan de rekker.”

‘Bedoeling is dat ik later top ben’

Volgende week staat de Wereldbeker van Namen op het programma, opnieuw een cross waarin veel geklommen moet worden. “Maar daar in Namen is het anders klimmen dan hier”, weet Alvarado. “De modder was hier heel zwaar en dik, in Namen is het vaak slecht weer en regen. En dan zien we wel hoe het gaat zijn.”

Op 14 november wist Alvarado voor het laatste te winnen. Dat deed ze toen in Leuven. De Rotterdamse weet dat ze niet op haar topniveau zit nu. “Ik denk dat ik zeker nog beter kan, ik ben nog niet op mijn topniveau. De bedoeling is dat ik later top ben”, geeft ze aan. “Er zit nog wel wat rek in.”