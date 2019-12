Ceylin del Carmen Alvarado draait de rollen om: “Dit had ik niet zien aankomen” vrijdag 27 december 2019 om 14:51

Ceylin del Carmen Alvarado voerde al de Superprestige aan en is sinds gisteren ook leider in de Wereldbeker. Nu komt daar ook de koppositie in de DVV Trofee bij na haar zege in Loenhout. “Het is echt ongelooflijk.”

“Dit had ik niet zien aankomen”, reageerde Alvarado in het flashinterview. “Mijn plan was om voor het klassement te rijden en alles te geven, maar ik had niet gedacht dat ik al zo snel de leiding zou pakken.” De Nederlandse heeft in het regelmatigheidsklassement de rollen omgedraaid na de Azencross. Op Annemarie Worst heeft ze nu 0:57 voorsprong, Yara Kastelijn volgt al op 3:16. “Wie had dat gedacht hè dat ik het klassement zo snel al zou pakken? Ik heb ze nu denk ik allemaal? Het is echt ongelooflijk.”

Volgens Alvarado was de Azencross van Loenhout misschien wel haar beste veldrit van het seizoen. “Het was een snelle cross, ondanks dat het zo zwaar was. Ik had gedacht dat we met een groepje samen zouden blijven, maar dat gebeurde niet. En we kwamen alleen binnen allemaal, dat had niemand gedacht. Ik had hier voorheen al wel eens slecht gereden, nooit een goede wedstrijd. Dat was vandaag totaal niet zo, dus dat was wel top.”