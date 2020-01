Ceylin del Carmen Alvarado boekt elfde zege: “Het wordt alleen maar mooier” zaterdag 4 januari 2020 om 15:08

Ceylin del Carmen Alvarado boekte in de Cyclocross Gullegem haar elfde zege van het seizoen door in een spurt af te rekenen met Yara Kastelijn. “Dit seizoen wordt alleen maar mooier”, spreekt de 21-jarige Nederlandse veldrijdster over haar nieuwste succes. “Hopelijk volgt er volgende week nog een nationale titel.”

In Gullegem bood de taaie Kastelijn lang weerstand aan Alvarado. “Zij was heel sterk”, aldus de winnares. “Ik reed niet volle bak, maar het tempo van Yara was erg hoog, dus het was niet nodig om dan nog eens gas te geven. Ik deelde wel een aantal prikjes uit, maar steeds wist ze terug te komen. Ik heb daarom vertrouwd op mijn sprint.”

Met een pijntje in haar pols verlaat Alvarado Gullegem. Tezamen met Kastelijn was zij in de tweede ronde ten val gekomen. “Ik viel met mijn volle gewicht op mijn linkerhand, waardoor mijn pols dubbel sloeg. Ik heb er wel last van, maar het gaat nu iets beter. Hopelijk heb ik er morgen geen last van”, sluit ze af.