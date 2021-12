Ceylin Alvarado vijfde in Namen: “Blij met wat ik heb neergezet”

Ceylin del Carmen Alvarado kwam in de Wereldbeker veldrijden van Namen pas laat op stoom en dat leverde haar een vijfde plaats op. “Ik had weer een mindere start, maar ik mag wel blij zijn met wat ik heb neergezet”, aldus de Nederlands kampioene in gesprek met WielerFlits.

De start van Alvarado verliep niet zoals gehoopt op het zware klimparcours rond de Citadel van Namen. “Maar dat is het risico dat je loopt als je op de tweede rij start. Het was lastig om op het begin in te halen, maar daarna kwam ik op gang. Ik stootte toen ook nog keihard mijn knie, dus ik heb een ronde op één been gefietst”, kan ze lachen. “Daardoor zakte ik wat terug, maar daarna kon ik mij terug herpakken en werd ik vijfde.”

Zaterdag in Rucphen werd de renster van Alpecin-Fenix nog veertiende. “Gisteren was ik eigenlijk niet minder”, geeft Alvarado aan. “Ik ging als een van de laatsten het veld in en ik had een lekke band. Zonder dat was ik wel in de top-10 geweest, maar daar kan je niets aan doen. Ik heb bovendien een goede stage achter de rug (met de ploeg in Benicasim, red.) en hopelijk pluk ik daar snel de vruchten van.”