Cesare Benedetti nog een jaar bij BORA-hansgrohe

Cesare Benedetti zal ook volgend jaar uitkomen voor BORA-hansgrohe. De trouwe helper heeft namelijk zijn aflopende contract verlengd. De 34-jarige renner, die inmiddels koerst onder de Poolse nationaliteit, komt al sinds 2010 uit voor de Duitse formatie en is bezig aan zijn dertiende seizoen in dienst van de ploeg.

Teammanager Ralph Denk is na zoveel seizoenen nog altijd lovend over Benedetti. “Cesare is de laatste renner in de ploeg die het prille begin heeft meegemaakt. Hij heeft zich in al die jaren opgeofferd voor het team en zijn ploeggenoten. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld binnen onze successen. Cesare is de sleutel. Niet alleen omdat hij een ontzettend goede teamplayer is, maar ook omdat hij een mening heeft en die durft te ventileren. Hij maakt deel uit van de ziel van de ploeg.”

Op de erelijst van Benedetti prijkt slechts één profzege, maar dat is er wel eentje om in te lijsten. In 2019 was hij namelijk de beste in twaalfde etappe van de Giro d’Italia. Benedetti maakte in de rit van Cuneo naar Pinerolo deel uit van de vroege ontsnapping en bleek die dag de sterkste vluchter. In een sprint met vier versloeg hij Damiano Caruso, Eddie Dunbar en Gianluca Brambilla.

Mentor

“Tijdens ons trainingskamp op Mallorca vroeg Ralph me tijdens een fietstocht hoe lang ik nog wilde doorgaan. Zolang ik nog van waarde kan zijn voor de ploeg, was mijn antwoord. Ik ben erg blij dat Ralph me nog steeds aan boord wil hebben. Daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Er zijn nog steeds jonge renners binnen de ploeg die graag willen leren en luisteren. Ik hoop ze een beetje te kunnen helpen in hun ontwikkelingsproces. Maar ik probeer zelf, op mijn 35ste, ook nog beter te worden.”

“Ik droom ook nog altijd van bepaalde dingen. Zo hoop ik nog een keer een monument te winnen met een van onze kopmannen. Dat zou echt geweldig zijn.”