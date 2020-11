Ceratizit Challenge laatste koers voor Van Vleuten bij Mitchelton-Scott: “Ik ga echt huilen”

Annemiek van Vleuten rijdt deze week in Spanje haar laatste wedstrijd voor Mitchelton-Scott. Na vijf jaar verlaat ze de Australische ploeg immers voor een nieuw avontuur bij Movistar. Tijdens de Ceratizit Challenge (voorheen Madrid Challenge) wil ze die periode met een hoogtepunt afsluiten.

“Ik kijk ernaar uit om met de ploeg dit seizoen met een hoogtepunt af te sluiten”, laat Van Vleuten weten via het team. “Niet zozeer met resultaten, maar vooral door samen te werken als een team en samen ergens voor te gaan. Middels teamwork wil ik mijn vijf jaar bij het team afsluiten met een hoogtepunt.”

De Ceratizit Challenge bestaat uit drie etappes. Vrijdag loopt de route over 82 kilometer van Toledo naar Escalona, waar de streep na een klim van 800 meter ligt. Zaterdag staat een tijdrit gepland over 9,3 kilometer met start en finish in Boadilla del Monte. De etappekoers eindigt met zeventien ronden door Madrid.

“Oplopende finishlijn in de eerste etappe is niet echt lang, maar ik ga daar zeker wat proberen. De korte tijdrit wordt een uitdaging voor mijn pols, omdat ik de afgelopen zes weken niet uit het zadel mocht komen. Ook kijk ik uit naar de slotrit waar we gaan werken voor Sarah Roy. En daarna ga ik echt huilen, want dan besef ik dat mijn tijd bij dit team erop zit!”