Cepeda debuteert eind augustus voor EF Education-EasyPost: “Klaar voor dit niveau”

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu heeft EF Education-EasyPost de komst van Jefferson Alexander Cepeda officieel bekendgemaakt. De Ecuadoriaan is overgestapt van Drone Hopper-Androni Giocattoli en blijft tot eind 2024 bij zijn nieuwe ploeg. In de Deutschland Tour (24-28 augustus) maakt Cepeda zijn debuut.

“Het is nogal een team”, zegt Cepeda op de ploegsite van EF Education-EasyPost over de Amerikaanse ploeg. “Ze hebben een paar heel goede renners en het is een erg goede omgeving. Het team is echt goed voorbereid voor de wedstrijden die ze doen en de renners geven alles om goede resultaten te behalen.”

WorldTour

De 24-jarige klimmer – dit jaar tweede in de Giro di Sicilia, achter Damiano Caruso – werd in 2020 prof bij Drone Hopper-Androni Giocattoli. Eerder reed hij ook enkele jaren op continentaal niveau. “Ik ben er rustig onder dat ik volgend jaar mijn eerste volledige seizoen in de WorldTour rijd. Ik heb bij profteams gereden en veel geleerd. Ik ben klaar voor de wedstrijden op dit hoge niveau en klaar om het team zo goed als mogelijk te helpen.”

Cepeda is niet de enige Ecuadoriaan bij EF Education-EasyPost, ook Jonathan Klever Caicedo zit bij het team. “Het is heel mooi om in een team te zitten met andere Ecuadorianen. Het is heel fijn voor ons om elkaar te hebben en elkaar te helpen. Het is een klein stukje thuis. Ik ken Jonathan Caicedo heel goed, we trainen samen.”

Ronde van Duitsland

Jonathan Vaughters, de teammanager van EF Education-EasyPost, is vol lof over zijn nieuwe renner. “Hij is een fantastische klimmer, een groot talent en hij heeft laten zien dat hij het potentieel heeft voor een geweldige toekomst. We kijken ernaar uit om zijn talent verder te ontwikkelen.”

Cepeda maakt zijn debuut voor EF Education-EasyPost in de Deutschland Tour. Andrea Piccolo, die net als Cepeda een tussentijdse transfer van Drone Hopper-Androni Giocattoli naar de ploeg van Jonathan Vaughters heeft gemaakt, heeft reeds gekoerst in zijn nieuwe tenue. De Italiaan is momenteel actief in de Tour de l’Ain. In de openingsrit werd hij negende.